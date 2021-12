Chcą odwołania prezydenta Kalisza. "Naszym celem nie jest robienie rozróby" ZDJĘCIA Bartłomiej Hypki

Grupa kaliszan wyszła z inicjatywą złożenia wniosku o referendum w sprawie odwołania prezydenta Krystiana Kinastowskiego. Winią go za to, że 11 listopada w Kaliszu odbył się antysemicki marsz. Inicjatorzy szukają osób chętnych do pomocy przy organizacji referendum.