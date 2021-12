„Jesteśmy z Was dumni”. Kaliszanie wsparli żołnierzy i funkcjonariuszy na granicy OPRAC.: Ewelina Samulak-Andrzejczak

Akcja „Jesteśmy z Was dumni” w Kaliszu zakończyła się sukcesem. Z Kalisza na wschodnią granicę wyjechały kilogramy artykułów spożywczych i kartki świąteczne. Zebrane produkty zostały przesłane do Białegostoku, a stamtąd rozdysponowane do odpowiednich jednostek, stacjonujących na granicy.