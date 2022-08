Cyrk Zalewski. Tylko jeden występ w Kaliszu. ZDJĘCIA

Cyrk Zalewski. Tylko jeden występ w Kaliszu.

Cyrk Zalewski ma już 30 lat! Z okazji tego pięknego jubileuszu rodzina Zalewskich, której cyrkowe tradycje sięgają aż ośmiu pokoleń, przygotowała naprawdę wyjątkowe show, które w doskonałej zabawie połączy trzy pokolenia widzów. Na trasie cyrku nie mogło zabraknąć Kalisza, który ma wielu fanów cyrkowej sztuki.

Nie zabraknie uwielbianych przez widzów słynnych motorów w kuli śmierci – tym razem w ekstremalnie niebezpiecznej wersji z aż czterema jeźdźcami! W jubileuszowym programie także – ekstremalne ewolucje na wahadle śmierci, podniebny pokaz akrobatyczny na rowerze, wspaniała gimnastyka napowietrzna, pokaz na trampolinie na wesoło, wielka iluzja i zupełnie niesamowity pokaz Laser Mana. Na arenie nie może zabraknąć klowna – widzów będzie bawić tym razem wyjątkowy hiszpański duet komiczny – Rivelino.

Na cyrkowej arenie pojawią się artyści m. in z Polski, Brazylii, Ukrainy i Hiszpanii.

- Jubileusz 30-lecia istnienia to dla nas wielka radość. Ale nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby nie widzowie, którzy doceniają i kochają tradycyjną sztukę cyrkową, zarażając miłością do nie kolejne pokolenia. Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy na najnowszy program w 2022 r. – mówi Kamil Zalewski, reżyser i jedna z gwiazd najnowszego spektaklu Cyrku Zalewski.