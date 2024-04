Koncert i piknik myśliwski z okazji 200-lecia pałacu w Antoninie

Choć pogoda nie dopisała w sobotę, chętnych by ogrzać się przy pałacowym kominku i wysłuchać koncertu muzyki myśliwskiej nie brakowało. A i pieczony dzik cieszył się dużą popularnością.

Chętni mogli dowiedzieć się ciekawostek jak polują sokoły od Mateusza Moszczyńskiego oraz o polowaniach z psami myśliwskimi.

- To polski spaniel myśliwski, rasa jeszcze nie uznana przez Międzynarodową Federację Kynologiczną, ale już wpisana do księgi wstępnej. Będzie to polska, szósta rasa, jeśli wszystko się uda. Jest to pies myśliwski niedużych rozmiarów, polujący szczególnie na ptactwo, ale też poszukując postrzałka (zwierzę zranione przez postrzelenie - przyp. red.). Są to też psy rodzinne, o dobrym usposobieniu - mówi Bartosz Wójkiewicz z Klubu Polskiego Spaniela Myśliwskiego Polskiego Związku Łowieckiego.