Czy zabraknie nam fachowców? Zakłady rzemieślnicze biją na alarm! Andrzej Kurzyński

Kształcenie zawodowe w Polsce napotyka na coraz większe trudności. Brakuje kandydatów do nauki zawodu, co w przyszłości może skutkować brakiem fachowców w wielu dziedzinach. Kłopoty przeżywają także same zakłady szkolące młodzież, które muszą zmagać się z rosnącymi kosztami.