Drogi w gminie Opatówek po przebudowie. Mieszkańcy Szałego zyskali jezdnię z prawdziwego zdarzenia. ZDJĘCIA

W piątek nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanych dróg w miejscowości Szałe. Przebudowane zostały tam ulice Różana, Jagodowa, Zielona, Wiśniowa i Brzoskwiniowa.

Wcześniej były to drogi gruntowe i niestety komfort był kiepski. Jeśli chodzi o to co przebudowaliśmy to kompleksowa przebudowa dróg od drogi gruntowej do drogi z nawierzchnią bitumiczną, kanalizacja deszczowa, odwodnienie, poszerzone pasy drogowe. Także jest to już całkiem inna jakość i myślę, że mieszkańcy są zadowoleni, jeśli chodzi tutaj o Szałe – mówi Sebastian Wardęcki, burmistrz Miasta i Gminy Opatówek.