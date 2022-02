Dżem w Kaliszu. W pierwszą sobotę marca koncert w hali przy Łódzkiej

Dżem zagra w Kaliszu kolejny już raz, a organizatorzy gwarantują cudowny wieczór pełen wspaniałej muzyki i wspomnień, który na zawsze zapadnie w pamięć. Dżem to coś więcej niż muzyka. To kult, styl życia i prawdy, które każdy z nas adoptuje do swojego życia.

Przypomnimy, że zespół zaczął się tworzyć w latach 70., grając w klubach na imprezach. Takich ekip było wtedy w w Polsce wiele. Jeszcze nie mając nazwy, muzycy adoptowali utwory takich sław, jak Cream, Carlos Santana, Rolling Stones.

Przed jednym z występów zaproponowali nazwę "JAM" od jammowania, którą ważny organizator spolszczył na DŻEM. Niedługo nastąpił przełom w ich karierze. Nie tylko zagrali, oczarowując publiczność, na Festiwalu w Jarocinie, ale zaczęli grać własne utwory, takie jak "Paw" czy "Whisky", a potem "Czerwony jak cegłą", "Skazany na bluesa", 'Człowieku co się z Tobą dzieje".