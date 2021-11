Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu. 48. odsłona jazzowej imprezy już za nami ZDJĘCIA

- Ranga festiwalu rośnie. Nie dostają się na niego wykonawcy, którzy dzwonią z ofertami i propozycjami. To festiwal dzwoni do wybrańców których chce zaprezentować na swojej scenie. Przyjeżdżają światowe osobowości jazzu na unikalne koncerty. Odbieramy ich prosto z lotniska, grają jedyny koncert w Europie i odlatują do swoich domów. To buduje rangę festiwalu, dla których publiczność ciągnie do Kalisza z najdalszych krańców Polski i spoza granicy. Tegoroczną edycję wizytowali dziennikarze z Polskiego Radia, Jazz Forum i Jazz Press, oraz zagraniczny korespondent wielu europejskich redakcji muzycznych, który przyleciał do nas z Holandii - podsumowuje 48. edycję Dariusz Grodziński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.