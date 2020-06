Gmina Nowe Skalmierzyce. Burmistrz jednogłośnie z absolutorium [ZDJĘCIA]

Na sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce burmistrz Jerzy Łukasz Walczak po debacie nad raportem o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Dochody budżetu za poprzedni rok wykonane zostały w wysokości prawie 90 mln zł, co stanowi 99,74 proc. planowanych dochodów. Składają się na nie: dochody bieżące w wysokości 86.7 mln zł wykonane na poziomie 100,56 proc. planu, dochody majątkowe w wysokości 3.2 mln zł zrealizowane na poziomie 81,71 proc. planu.

Gmina odnotowała wzrost dochodów własnych w stosunku do roku poprzedniego, w tym m.in. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 838 tys. zł i z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 205 tys. zł.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały w wysokości 89.9 mln zł, co stanowi 93,12 proc. planu. Składają się na nie: wydatki bieżące w wysokości 75,8 mln zł, co stanowi 92,39 proc. planu oraz wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 14 mln zł, co stanowi 97,28 proc. planu.