Imię dla młodego żubra z zagrody OKL w Gołuchowie wybrane

Do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie wpłynęło 1699 propozycji imion dla młodego żubra. Nadesłało je 849 osób. Zwyciężyła propozycja Agaty Tomczak z Gaci Kaliskiej, która zaproponowała imię Porest.

W pierwszym etapie oceny wyeliminowano te, które nie spełniały warunków regulaminu, a następnie te, które już wcześniej zostały zgłoszone do Księgi Rodowodowej Żubrów przez ośrodki hodowlane. Do finału zakwalifikowało się 775 imion i to właśnie spośród nich Porest, nawiązujący do słowa restytucja, został wybrany – informuje OKL w Gołuchowie.