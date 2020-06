Jan Mosiński krytykuje deklarację Rafała Trzaskowskiego o wstrzymaniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

- Bezrobotnych w Polsce jest już prawie 1 mln. Ludzie tracą pracę, muszą zaciskać pasa. To nie czas na drogie, polityczne projekty, ale na nową solidarność. Miliardy na CPK, przekop Mierzei czy PFN należy przeznaczyć na służbę zdrowia, ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwo - napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski

- Oczywistym jest, że efektem takiej decyzji będzie wstrzymanie pozostałych inwestycji, które związane są z tym wieloletnim projektem. To spowoduje bardzo duże zagrożenie realizacji m. in. projektu Kolei Dużych Prędkości. Tym samym oddaliłoby na czas nieokreślony komunikacyjny rozwój subregionu kaliskiego. W związku z powyższym wskazuję wyborcom z subregionu kaliskiego, że nie warto głosować na p. Trzaskowskiego. Z przykrością należy skonstatować, że ten kandydat na prezydenta naszej Ojczyzny w pewnych sprawach porusza się jak słoń w składzie z porcelaną. Niestety, na pewne zjawiska patrzy politycznie, a nie okiem prawdziwego gospodarza spraw ważnych dla Polski - uważa Jan Mosiński.

Do tych słów postanowił odnieść się Jan Mosiński, kaliski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy o tym, iż w przypadku wygrania przez niego wyborów prezydenckich, zawiesi inwestycję budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, to "bardzo niebezpieczna deklaracja dla przyszłości polskiej gospodarki"

- Wprost przeciwnie - szkodzi naszej gospodarce, a działa na rzecz zagranicznych firm transportowych i logistycznych. Jego słynna wypowiedź o tym, że po co nam lotnisko, skoro jest lotnisko pod Berlinem, to właśnie przykład antypolskiego myślenia gospodarczego - dodaje parlamentarzysta. - Stąd jestem pewny, że deklaracja p. Trzaskowskiego skutkowałaby dalekosiężnymi bardzo niekorzystnymi nie tylko dla Polski, ale także bezpośrednio dla mieszkańców Kalisza i okolic efektami.

Jak podkreśla Jan Mosiński, "wpisanie Kalisza do projektu tzw. dziewięciu szprych Centralnego Portu Komunikacyjnego, daje szansę dla nas na szybki komunikacyjny dostęp do Łodzi oraz Warszawy. Poza tym dzięki wieloletniej inwestycji pojawią się nowe miejsca pracy także dla mieszkańców naszego subregionu. W skali Polski CPK może wygenerować do 150 tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy".