Jest szansa na powrót sześciu kaliszan z Arabii Saudyjskiej. Lot do domu w przyszłym tygodniu?

Starania o powrót sześciu mężczyzn czynią ich rodziny i firma.

- Dostaliśmy informację od konsula, że LOT zaczął działać. Starają się o zgodę strony arabskiej na to, żeby mógł tam lądować samolot w ramach akcji "Lot do domu". Spodziewamy się, że może w niedzielę coś będzie wiadomo nt. tej zgody - mówi pani Sylwia, żona jednego z pracowników.

Jeśli przewoźnik uzyska zgodę, samolot poleci po Polaków najprawdopodobniej w czwartek.

- W Rijadzie podobno jest więcej osób w podobnej sytuacji, na tyle dużo, by zorganizowany był po nich bezpośredni lot. Konsul na razie mówi, że nie może nic obiecać, to jest "ewentualna ewakuacja", także mój mąż i jego koledzy na razie czekają. Konsul wcześniej napisał, że gdyby miała być ewakuacja, to tyko z okolic Rijadu, i oni są w tym momencie w hotelu 20 minut drogi od lotniska - dodaje pani Sylwia.