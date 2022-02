Kalisz. Akcja Młodych Demokratów skierowana do przedsiębiorców ZDJĘCIA

Najnowsze przepisy podatkowe dotyczące towarów i usług wymuszają na przedsiębiorcach zamieszczania w widocznym miejscu informacji, że od 1 lutego do 31 lipca 2022 sprzedaż towarów spożywczych jest objęta stawką podatku VAT obniżoną do wysokości zero procent.

- Rząd nie bez powodu nie podaje informacji, że pominięte zostały produkty objęte wyższymi stawkami VAT, czyli 23 czy 8 proc. Naszym zdaniem rząd chwaląc się swoimi dokonaniami, wykorzystując do tego przedsiębiorców celowo nie przekazał informacji o innych rosnących kosztach prowadzenia biznesu - uważa Zuzanna Szymczak, przewodnicząca Młodych Demokratów.

Jak dodaje Jakub Ubycha z MD, na przygotowanych przez rząd tabliczkach, nie ma informacji o wyższych cenach energii elektrycznej, paliw, czy gazu.