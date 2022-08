Kalisz. Posłanka Karolina Pawliczak: Nie dla podręcznika "Historia i Teraźniejszość"

Posłanka Pawliczak wystosowała apel do samorządów południowej Wielkopolski, aby w prowadzonych przez nie szkołach nie stosowano kontrowersyjnego podręcznika.

- Pseudopodręcznik "Historia i Teraźniejszość" to budzące ogromne emocje narzędzie indoktrynacji, wywołujące sprzeciw i oburzenie wielu środowisk, zarówno nauczycieli, dzieci oraz rodziców. Dlatego zwracam się do naszych samorządowców, aby śladem innych prezydentów miast przekazali apel do nauczycieli, by w nowym roku szkolnym nie korzystano z podręcznika profesora Roszkowskiego. Trzeba powiedzieć zdecydowane NIE dla manipulacji historii i niszczeniu przez lata budowanych wartości. Pismo w tej sprawie przekażę m.in. na ręce Prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego, licząc na poparcie tej ważnej inicjatywy - mówi posłanka Lewicy.