Biblioteka w Kaliszu. Nowy cykl "Wokół tekstu" i inauguracyjny wieczór z "Jednoaktówką o miłości" ZDJĘCIA

Galeria 66 w Bibliotece Głównej MBP w Kaliszu znakomicie sprawdziła się jako kameralna przestrzeń teatralna, w której młodzi aktorzy z Warszawy, Ida Trzcińska i Karol Czajkowski, przedstawili sztukę Marcina Michała Wysockiego, do tej pory znanego przede wszystkim jako powieściopisarza, autora m. in. "Baku, Moskwa, Warszawa", "Portalu randkowego" i "Namaluj mi".

Tekst "Jednoaktówki o miłości", której pomysł nosił autor w sobie od lat, zmieniał się podczas "warszawskich" prób i w pewnej mierze został ukształtowany również przez aktorów. Wysocki przyznał, że zależało mu na jak największym zbliżeniu się do wrażliwości młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie, a borykających się z takimi problemami jak nadopiekuńczość rodziców, chęć samodzielnego stworzenia ogniska domowego czy odnalezienie swej roli w życiu i w związku z drugim człowiekiem.

"Jednoaktówka o miłości" stała się bazą do rozmowy z widzami nie tylko o kłopotach zakochanych ludzi u progu dorosłego życia, ale także o formach i istocie teatru. Takie jest zresztą założenie cyklu "Wokół tekstu" powołanego do życia przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka. Pomysł przypadł do gustu nie tylko miłośnikom teatru, ale także czytelnikom, którzy odkryli w sobotni wieczór niezwykłe walory tzw. performatywnego czytania.