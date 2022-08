12. Galeria Bezdomna zamieszka w dawnym klubie "Pod Muzami"

Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem" imienia Ryszarda Szymańskiego, zaprasza w dniach 7-14 września na dwunastą Galerię Bezdomną w Kaliszu. To powrót po covidowej przerwie! W tym roku galeria wprowadzi się do byłego Klubu Studenckiego "Pod Muzami" na Alei Wolności 27

- Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć indywidualne wystawy 16 artystów, obejmujące fotografię, malarstwo i rysunek - informuje Kaliskie Stowarzyszenie Fotograficzne Poza Kadrem im. Ryszarda Szymańskiego, organizator wydarzenia. - Wśród nich znajdzie się "Projekt Wydruki", czyli efekty pracy 35 osób. Nie zabraknie wystawy prac Ryszarda Szymańskiego, naszego przyjaciela i założyciela Stowarzyszenia, który na zawsze opuścił nas w ubiegłym roku. To tylko niektóre z propozycji.

Z wykładami pojawią się dr Juliusz Grzybowski i Karol Wójcicki z kanału "Z głową w gwiazdach".

- Poprzednie trzy wystąpienia tego pierwszego związane były z miejscami, w których odbywały się edycje imprezy - dodają organizatorzy. - Na przykład wykład o wolności odbył się w celi, gdy Bezdomna gościła w kaliskim więzieniu. Jak co roku zapraszamy wykładowcę spoza naszego miasta na wykład specjalny. Karol Wójcicki jest twórcą popularnego kanału "Z głową w gwiazdach". Ponieważ rok 2022 należy niewątpliwie do astrofotografii postanowiliśmy zaprosić Karola z wykładem na temat tej trudnej dziedziny fotograficznej. Od początku roku kibicujemy satelitarnemu teleskopowi Jamesa Webba, który od czerwca raczy nas fantastycznymi zdjęciami głębokiego kosmosu. Jesteśmy też w maksimum 11-sto letniego cyklu aktywności słonecznej, która daje nam rewelacyjne zdjęcia korony słonecznej i zórz polarnych. Czy może być lepszy moment na taki wykład? Karol przyjedzie do Kalisza prosto z Islandii, gdzie zaczyna się właśnie sezon obserwacji zórz. Jego prace astrofotograficzne pojawią się również na wystawie "Projektu Wydruki".