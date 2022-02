Kamery na mundurach policjantów. Maja chronić obywateli i funkcjonariuszy

Ostrowscy policjanci wyposażeni w kamery

Jak działają kamerki?

Kamery, w które wyposażeni są policjanci mogą pracować w trybie ciągłym do 10 godzin i przekazywać dźwięk oraz obraz w systemie szyfrowym. Kamera rejestrując zdarzenie umożliwia identyfikację policjanta, który obsługuje urządzenie oraz zapisuje datę i godzinę interwencji.

Kamery rejestrują zarówno obraz jak i dźwięk, a do mundurów przymocowane są za pomocą bardzo silnych magnesów oraz specjalnej uprzęży, co praktycznie uniemożliwia ich utratę przez funkcjonariuszy w trakcie interwencji. Urządzenie nie będzie pracowało non stop podczas służby policjanta, a jedynie podczas interwencji, gdy funkcjonariusz włączy kamerę. Policjant jest zobowiązany poinformować osobę wobec której podejmuje czynności, że interwencja będzie nagrywana.