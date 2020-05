Koronawirus. Kaliski szpital dostał nowoczesne urządzenia do dezynfekcji. ZDJĘCIA

Urządzenie działa w oparciu o fotokomórkę, co pozwala na bezdotykową dezynfekcje dłoni tuż przy wejściu na teren szpitali. Stacja do dezynfekcji wbudowany ma również system wyświetlania spotów reklamowych, z których zyski pozwolą na to, by szpitale generowały dla siebie zyski, choćby na regularne uzupełnianie w urządzeniu żelu dezynfekcyjnego.

Wkrótce urządzenia zostaną także wyposażone w terminale, co z kolei pozwoli każdemu z nas na przekazywanie datków, które nasza fundacja przeznaczy na pomoc szpitalom,w których wpłaty będą generowane.

- Chcemy dostarczyć takie urządzenia do szpitali w całej Polsce, dlatego bardzo prosimy Was o pomoc poprzez udział w naszej zbiórce - prosi prezes fundacji Krzysztof Gorzkiewicz.

Zbiórka rozpoczęła się na stronie FANIMANI