Koronawirus. Prawie 50 zakażeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. ZDJĘCIA

Napłynęły wyniki wszystkich testów na obecność koronawirusa wykonanych 13 kwietnia w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Potwierdziły one zakażenie u 47 osób: 19 pracowników i 28 pensjonariuszy.

W momencie zamknięcia w placówce znajdowało się 178 mieszkańców i 24 osoby z personelu. W dniu 10 kwietnia z kwarantanny domowej do personelu dołączyło 20 dodatkowych pracowników, w celu zapewnienia opieki tak dużej liczby podopiecznych DPS-u.

Czworo mieszkańców kaliskiego DPS-u trafiło do szpitala na ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu, a siedmioro do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. We wtorek, 14 kwietnia kaliski sanepid informował, że czworo mieszkańców ma potwierdzony pozytywny wynik zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Sanepid uspokajał też, że w budynku DPS-u przy ul. Winiarskiej 26 nie przebywa żaden mieszkaniec zakażony koronawirusem SARS-CoV-2.

13 kwietnia w godzinach popołudniowych pobrano wymazy od 31 pracowników przebywających w DPS-ie. U jednej z pielęgniarek potwierdzono pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Zakażona pielęgniarka została objęta izolacją domową. Prezydent miasta w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników DPS-u zlecił wykonanie

181 testów - wymazy wykonano w poniedziałek wieczorem. Testy potwierdziły zakażenie u 47 osób.