Koronawirus. Ruszyła pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. ZDJĘCIA

Do placówki skierowani zostali pożarnicy z Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, OSP Kalisz Lis oraz OSP Sulisławice. Chęć wsparcia personelu objętego kwarantanną zgłosiło sześcioro pracowników DPS-u, którzy obecnie przebywają poza placówką.

- Zgłaszają się pierwsi wolontariusze, w tym dwie siostry zakonne. Bardzo mnie cieszy taka postawa. Dziękuję! Ponadto potrzebę wsparcia personelu DPS-u zgłosiłem do 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej - informuje Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Kinastowski zapewnia też, że do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu cały czas płynie pomoc od Miasta.

- Wczoraj do placówki przywieziono po tysiąc czepków i ochraniaczy na buty oraz 200 fartuchów ochronnych. Dzisiaj otrzymała ona środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, a także przyłbice i maseczki jednorazowe. Ponadto do DPS-u dotrze dzisiaj również 150 profesjonalnych maseczek F2. Jutro dowieziemy kombinezony - dodaje Krystian Kinastowski.