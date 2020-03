Koronawirus. W Kaliszu nie ma zakażonych, ale kilkanaście osób poddano kwarantannie

W Kaliszu jeszcze nikt nie zachorował na koronawirusa. Wczoraj 16 osób było poddanych kwarantannie, w tym cztery w szpitalu. U dwóch z nich badanie na wirusa dało wynik ujemny. 76 osób jest pod nadzorem epidemiologicznym.

- Te osoby zgłaszają się do nas same, ponieważ były np. za granicą - tłumaczy Anna Napierała, szefowa kaliskiego sanepidu.

Tymczasem jest druga w Polsce ofiara epidemii. Nie żyje 73-latek z Wrocławia, który od ubiegłego piątku był pacjentem szpitala zakaźnego. Zaraził się od bliskiego z USA, który przyjechał na krótko do Wrocławia. Wcześniej ten krewny był we Włoszech i to stamtąd przywiózł wirusa. W szpitalu jest wciąż także krewna 73-letniego mężczyzny - jest w stanie poważnym, ale stabilnym. Dwie inne osoby z ich otoczenia także są chore - leczą się jednak w domu i czują się dobrze. Są objęte kwarantanną.