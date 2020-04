Koronawirus. Zakażona kadra Kaliskiego Centrum Opieki Długoterminowej "Salus" wciąż apeluje o pomoc

W Kaliskim Centrum Opieki Długoterminowej "Salus" u ponad 20 osób doszło do zakażeń kronawirusem. Są to zarówno pacjenci, jak i personel. Zespół ośrodka apeluje o pomoc i wymianę kadry, aby uniknąć tragedii.

- Do tej pory jednak do Centrum dołączyli jedynie: kleryk, maturzystka-wolontariuszka, siostra nazaretanka oraz ratowniczka medyczna. Jednocześnie do Poznania przetransportowano w stanie poważnym jedynego lekarza Centrum, który od ponad tygodnia non stop opiekował się 69 pacjentami. Teraz zostali oni pod opieką trzech pielęgniarek i sześciu opiekunek, jednej fizjoterapeutki – wszystkie zarażone są wirusem. W placówce pozostają jeszcze dwie salowe i dyrektor Centrum - informuje Ewa Goździewicz, szefowa ośrodka.