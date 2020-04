Koronawirus. Kaliszanin dwukrotnie uciekł z kwarantanny. Trafił więc do aresztu

37-letni kaliszanin po tym, jak wrócił z zagranicy został objęty obowiązkową kwarantanną. Został skierowany do szpitala w Poznaniu, ale z niego uciekł. Przyjechał do Kalisza, ale tutaj został zatrzymany. Dalsza kwarantanne miał odbyć w jednym z domów studenckich, który na czas epidemii został przeznaczony właśnie na potrzeby kwarantanny. Kaliszanin stąd również uciekł.

Strażnicy miejscy namierzyli miejsce pobytu 37-latka. Podczas próby zatrzymania, mężczyzna opluł jednego ze strażników. Groził też municypalnym pozbawianiem życia oraz używał obelżywych wyzwisk. Chciał ich w ten sposób zmusić do odstąpienia od czynności. Nie chciał się zgodzić, aby przewieziono go do nowego miejsca kwarantanny na terenie powiatu pleszewskiego.

Sprawą zajęła się prokuratura. Kaliszanin usłyszał w sumie cztery zarzuty.

- Podejrzanemu zarzucono między innymi rażące złamanie zasad kwarantanny, czym spowodował zagrożenie epidemiologiczne - tłumaczy Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.