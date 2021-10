Noc Zawodowców w Kaliszu. Tak było podczas wielkiego finału. ZDJĘCIA

Był to już czwarty finał Nocy Zawodowców. W tym roku wydarzenie odbywało się pod hasłem , „Hybrydowo-zawodowo”. Na uczestników czekało wiele atrakcji o charakterze promującym kształcenie zawodowe. Jedną z aktywności był udział uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z powiatów: kaliskiego, pleszewskiego, jarocińskiego i ostrzeszowskiego i miasta Kalisza w hybrydowej grze miejskiej pn. „Zawodowy Express”. Gra odbywała się od 24 do 29 września. W ramach rywalizacji, młodzież odwiedzała zakłady rzemieślnicze, uczestniczyła w zdalnych warsztatach z doradztwa zawodowego oraz brała udział w quizie zawodoznawczym. Zespoły zbierały za to punkty. Do gry zgłosiło się 40 zespołów 5-osobowych. Zwycięzców poznaliśmy podczas finałowej „Nocy Zawodowców”.

I MIEJSCE:

z powiatu kaliskiego: KREATYWNI wraz z opiekunem Panem Mariuszem Ledzianowskim ze Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach

z powiatu pleszewskiego: GHOST BUSTERKI wraz z opiekunem Panią Katarzyną Sikorą ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie

z powiatu jarocińskiego: ZAWODOWCY Z TRÓJKI I wraz z opiekunem Panią Natalia Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie

z powiatu ostrzeszowskiego: PO-ZIOMKI wraz z opiekunem Panią Eweliną Guzendą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Rojowie

II MIEJSCE: