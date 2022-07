Pomnik Adama Asnyka w Kaliszu. Rzeźbę wieszcza odsłonięto 62 lat temu ZDJĘCIA

Dzieło Jerzego Jarnuszkiewicza to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w Kaliszu. Pomnik wybitnego poety i dramatopisarza, kaliszanina, przedstawiciela Rządu Narodowego w czasie powstania styczniowego, redaktora dziennika "Nowa Reforma" odsłonięto 24 lipca 1960 roku.

Twórczość Jarnuszkiewicza jest rozpięta między monumentalnością wyrazu, a kameralnym, prywatnym dyskursem. Między powagą tematu i delikatnością formy.

- Jerzy Jarnuszkiewicz lubił podkreślać, że urodził się w "(…) jedynym mieście oznaczonym przez Ptolemeusza na obszarze obejmującym późniejszą Polskę". We wspomnieniach określał Kalisz miejscem wyboru przyszłej profesji. "Miałem około pięciu lat - wspominał - szliśmy z matką obok cmentarza w Kaliszu, gdzie był zakład kamieniarski. Zobaczyłem, jak robotnicy odkuwali jakieś części nagrobka, i pamiętam przejęcie, emocje, jakich doznałem, i poczucie, że strasznie chcę to robić" - to fragment tekstu promocyjnego profesora Waldemara Baraniewskiego, kuratora wystawy poświęconej twórczości Jerzego Jarnuszkiewicza, która odbyła się w grudniu 2019 roku w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu.