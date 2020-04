Powiat kaliski pomaga w walce z koronawirusem w myśl hasła "Razem możemy więcej"

- Bardzo się cieszę, że tak wiele instytucji, samorządów czy firm przyłączyło się do naszej prośby o wsparcie. Takie działania pokazują, że w trudnych chwilach umiemy podzielić się tym co mamy. Wszystkie środki finansowe, które udało się zebrać zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu - przede wszystkim respiratora, maseczek, odzieży ochronnej oraz środków do dezynfekcji - mówi starosta kaliski Krzysztof Nosal.

Na marcowej sesji podjęte zostały uchwały o pomocy finansowej z budżetu powiatu kaliskiego. Przekazano 70 000 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz materiałów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

Powiat przekazał też 12 000 zł na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Jest to część dofinansowania do respiratora, ponieważ w akcję wsparcia włączyły się również gminy z powiatu kaliskiego. Razem z dofinansowaniem z gmin szpital otrzyma 100 000 zł.