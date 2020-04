Protest przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Strajk ma odbyć się także w Kaliszu

Obywatelski projekt całkowitego zakazu aborcji powraca do Sejmu. Autorzy chcą, by za usunięcie ciąży groziła kara do 5 lat pozbawienia wolności. Za projektem "Zatrzymać aborcję" stoi Kaja Godek i jej Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Sejm zajmie się tą kwestią 15 kwietnia.

- Dołącz do nas! Zaprotestuj z nami przeciw polskiemu piekłu, przeciw piekłu kobiet, przeciw piekłu tych, którzy wolność kochają i rozumieją. W parlamencie będą rozpatrywane projekty zakazu aborcji i zakazu edukacji seksualnej - oraz inne, równie skandaliczne! PiS myśli, że stanie się to bez żadnego oporu z naszej strony. Myli się! - piszą na profilu akcji organizatorzy.

- Co sądzę o projekcie ustawy? Uważam, że wyciągnięto go z zamrażarki sejmowej nieprzypadkowo właśnie teraz. Rządzący bardzo dobrze wiedzą, że ogromna większość społeczeństwa jest przeciwna zaostrzaniu przepisów ustawy - o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, a jednocześnie jednak w obliczu pandemii postanawiają zająć się właśnie tym tematem! Liczą na to, że teraz łatwiej będzie "przepchnąć" trudne sprawy. Cóż, jeśli trzeba pokażemy im ponownie, że to się nie uda! - mówi Kalina Michocka, uczestniczka protestu, współorganizatorka kaliskiego Strajku Kobiet w 2016 r.