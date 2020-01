Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliszu. Sprawdź kiedy i jakie śmieci możesz tam wywieźć

Mieszkańcy Kalisza przywożą posegregowane odpady do PSZOK we własnym zakresie. Dostarczając je, należy podać adres zamieszkania i okazać dowód osobisty.

Punkt przyjmuje:

1. papier;

2. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

3. szkło;

4. meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

6. bioodpady;

7. przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne, farby, lakiery, przeterminowane oleje i tłuszcze;

8. zużyte baterie i akumulatory;

9. odzież i tekstylia;

10. zużyte opony z samochodów o ładowności do 3,5 Mg pochodzące z gospodarstwa domowego;

11. odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach prowadzonych we własnym zakresie robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.

Kontenery, pojemniki i miejsca składowania poszczególnych odpadów są odpowiednio oznaczone, ale również pracownicy obsługujący punkt służą mieszkańcom pomocą w ich zlokalizowaniu.