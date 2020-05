PWSZ w Kaliszu. Inżynierowie bronili swoich pracy dyplomowych... online. Pierwszy raz w historii uczelni

Pierwsze w historii uczelni zdalne egzaminy dyplomowe, zostały przeprowadzone na Wydziale Politechnicznym. Studenci przystępowali do nich między 13 i 20 maja.

Obrony przebiegły bardzo sprawnie, zgodnie z przygotowanym harmonogramem, który zakładał jedną godzinę na egzamin każdego dyplomanta.

– Nie odnotowaliśmy żadnych zakłóceń związanych z działaniem łączy internetowych. Oceny otrzymane przez dyplomantów były co prawda bardzo różne, ale – co najważniejsze – każdy z 25. egzaminów dyplomowych zakończył się wynikiem pozytywnym. Pomimo pandemii wypromowaliśmy zatem kolejnych inżynierów informatyków. Mamy nadzieję, że niezwlekanie z przeprowadzeniem egzaminów dyplomowych do czasu udostępnienia dla nich siedziby uczelni da naszym absolwentom szansę na szybsze rozpoczęcie poszukiwania atrakcyjnej pracy oraz umożliwi wykorzystanie zdobytych umiejętności inżyniera w dziedzinie informatyki w praktyce - dodaje prorektor.