Robert Biedroń w Kaliszu odwołał się do upolitycznionego kazania: "Nie należy obrażać i dzielić" ZDJĘCIA

- Chciałem podziękować mieszkańcom Kalisza za gest, o którym w ostatnich dniach mówi cała Polska. Jak realizować 11 przykazanie - nie bądź obojętny - o którym mówił prof. Marian Turski podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Robert Biedroń, kandydat Lewicy na prezydenta RP. - W ostatnią niedzielę miał miejsce tutaj incydent, który mam nadzieję nigdy więcej się nie powtórzy - duchowny, który powinien głosić Ewangelię, pamiętać o przykazaniu "Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego", użył wulgarnych, niewyrafinowanych słów, aby opisać dzisiejszą rzeczywistość i pewną grupę społeczną. I pewnie także moją osobę. Ale na szczęście mieszkańcy Kalisza zareagowali. To piękny akt, byli nieobojętni, bo wyszli z tej mszy i opowiedzieli o tym światu, że tak nie należy czynić i używać takiego języka, obrażać i dzielić - nawiązywał do kazania, jakie wygłosił duchowny w parafii Opatrzności Bożej przy ul. Polnej w Kaliszu.

Robert Biedroń ocenił, że nie jest dobrze, gdy polityka miesza się z religią. - Źle się dzieje, gdy księża używają ambony do tego, aby prowadzić swoją własną politykę. Szacunek do religii trzeba mieć, ale trzeba za każdym razem potępiać każdego, kto nie stosuje wiary katolickiej w odpowiedni sposób - mówił kandydat na prezydenta RP.

Zwrócił się również do swojego kontrkandydata w wyborach, urzędującego prezydenta RP. - Prezydent Duda obudził się z jakiegoś snu zimowego i jest zdziwiony, że gdzieś w Polsce kogoś obrażają, że są jakieś wykluczenia i dzieje się jakaś niesprawiedliwość. Prezydencie Duda, a gdzie był pan przez 5 lat, kiedy mieliśmy do czynienia z pobiciami w Białymstoku, kiedy obrażano Polki i Polaków, kiedy nazywano nas gorszym sortem, kiedy deptano konstytucję? - wymieniał Robert Biedroń.

Podczas spotkanie przedstawiono szefa komitetu Roberta Biedronia w Kaliszu - Miłosza Kopicę. - Robercie możesz na nas liczyć tutaj w Kaliszu, będziemy pracować na 100 procent - powiedział szef sztabu kandydata Lewicy.

Robert Biedroń na koniec spotkania przekazał również dąb. - Chciałby, żeby został on zasadzony w jakimś symbolicznym miejscu. Aby było to drzewko szacunku. Bo tutaj mieszkańcy pokazali, jak powinien wyglądać szacunek do bliźniego. Jestem bardzo wdzięczny.