Sąd w Kaliszu przejmie kamienicę przy alei Wolności ZDJĘCIA

- W wyniku działań jakie podjąłem w Ministerstwie Sprawiedliwości, 22 grudnia Skarb Państwa nabył nieruchomość przy alei Wolności 7 - mówi Patryk Pietrzak, prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu. - Udało się przekonać decydentów, aby taka decyzja zapadła. Niezmiernie się cieszę, z uwagi na to, że chodziło nam o to, aby polepszyć funkcjonowanie Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Kaliszu, który mieści się na ulicy Asnyka.

Budynek był własnością Telekomunikacji Polskiej, czyli firmy Orange. Zakup obejmował także budynek od strony Wału Staromiejskiego. Prezes sądu nie ujawnił kwoty - to tajemnica handlowa. Trwały zarząd nad budynkiem jest wpisany w księdze wieczystej na rzecz Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który przeprowadzi remont.

- Będzie to spore przedsięwzięcie, choć stan obiektów jest dobry. Są to budynki typowo biurowe, gdzie znajdują się dwie sale konferencyjne - mówi prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu. - Budynek na pewno odzyska swój blask. Co trzeba podkreślić, nie zamierzamy zmieniać się lokalizacja poczty, która mieści się w tym budynku.