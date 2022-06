Schola Cantorum w Kaliszu. Zespół Capella All’ Antico z Zamościa zdobywcą Grand Prix 44. edycji festiwalu ZDJĘCIA

Zainaugurowany w 1978 roku kaliski przegląd stał się pierwszym w kraju tego typu wydarzeniem muzycznym adresowanym do dzieci i młodzieży szkolnej. Przez ponad czterdzieści lat w zimowej porze Kalisz stawał się muzyczny i barwny, a muzyka średniowiecza, renesansu i baroku przyciągała swym urokiem wielu słuchaczy.

W 44. edycji festiwalu wzięło udział 17 zespołów, w tym 11 instrumentalnych, 4 wokalno-instrumentalne, jeden zespół kameralny i jeden w kategorii bursztynowej. W środowe popołudnie wieczór poznaliśmy laureatów złotych, srebrnych i brązowych Harf Eola oraz zdobywcę Bursztynowej Statuetki. Galę uświetnił wspólny występ uczestników festiwalu. Nagrody wręczali m.in. wiceprezydent Grzegorz Kulawinek i Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza.

- Patrząc na Was, widzę pasję, zaangażowanie i zamiłowanie do muzyki dawnej. Trwajcie i przyjeżdżajcie każdego roku do Kalisza, tworząc ten unikatowy i wyjątkowy festiwal - powiedział wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. - Życzę Wam przede wszystkim dalszego rozwoju. Serdecznie gratuluję. Wyróżnienia, harfy, które dziś zdobyliście, to ukoronowanie waszych talentów i warsztatów muzycznych.