Skatepark w Kaliszu. Stowarzyszenie "Kask jest cool" i samorząd miasta zachęcają do noszenia kasków. ZDJĘCIA

Stowarzyszenie "Kask jest cool" w Kaliszu powstało niedawno, z inicjatywy znajomych rodziców Dominika, który zginął tragicznie po upadku w trakcie jazdy na rowerze w kaliskim skateparku.

Członkowie stowarzyszenia aktywnie zabiegają o zmianę przepisów polskiego prawa i wprowadzenie ustawowego nakazu noszenia kasku podczas jazdy rowerem i hulajnogą przez dzieci i młodzież do 18. roku życia. Doskonałą okazją do rozpropagowania tej idei był obchodzony 21 czerwca Dzień Deskorolki. W kaliskim skateparku odbyła się impreza skierowana do miłośników jazdy na deskorolce, hulajnodze i BMX. Nie zabrakło pokazów w wykonaniu wyczynowców czy konkursów z nagrodami. Podczas wydarzenia organizatorzy zachęcali młodych ludzi do zakładania kasków ochronnych.

- Wypadek Dominika był impulsem do tego, aby w ramach naszych działań profilaktycznych, które jako Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu prowadziliśmy od września, pójść o krok dalej i dążyć do zmiany przepisów prawa. Chcemy pokazywać, że kask jest cool, tworzyć modę na noszenie kasków. Wychowajmy dzieci i młodzież w kaskach, aby jako dorośli mieli to jako element swojego życia - mówi Rafał Wieczorek, prezes stowarzyszenia "Kask jest cool".