Słynny geofizyk-poszukiwacz Robert Kmieć próbował dziś znaleźć w Prośnie niemiecki transporter. ZDJĘCIA

Robert Kmieć jest geofizykiem, od blisko 30 lat zajmującym się pomiarami geofizycznymi w dziedzinach archeologii, geologii, inżynierii oraz budownictwa. Szczególnie interesuje się nowymi technologiami geofizycznymi mającymi zastosowanie w archeologii, archeologii lotniczej oraz podwodnej. Swoją wiedzę przez kilkanaście lat przekazywał w kilku programach telewizyjnych. Kilka lat temu media cytowały jego wypowiedź wyśmiewającą opowieść o "złotym pociągu".

Do Kalisza przyjechał na zaproszenie Kaliskiego Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii "Denar", które bezskutecznie próbowało odnaleźć zatopiony niemiecki transporter opancerzony Sd.Kfz.250.

- Dysponowaliśmy relacją 90-letniego kaliszanina, który pamiętał styczeń 1945 r. i w miarę precyzyjnie określał, gdzie zatonął transporter. Niestety, nasze próby samodzielnego odnalezienia spełzły na niczym. Poprosiliśmy więc o pomoc Roberta - wyjaśnia Przemysław Kurowiak, prezes "Denara".

Kmieć zjawił się w Kaliszu z nowoczesnym magnetometrem, który precyzyjnie potrafi odnaleźć zakopane w ziemi przedmioty. Im dłużej leżą w ziemi, tym lepiej, bo tworzą większe pole magnetyczne. Jego zdaniem zasięg przyrządu obejmował całą szerokość rzeki. Niestety, dziś nie udało się nic znaleźć.

- Większość ciekawych znalezisk pochodzi z przypadku. Relacje świadków są skuteczne najwyżej w 10 procentach - tłumaczy Robert Kmieć.

Jednak wiele wskazuje na to, że słynny geofizyk wróci do Kalisza, żeby za pomocą swojej aparatury zbadać dno Prosny na dalszym odcinku.

- Świadek mówił o 300 metrach, ale pamięć jest zawodna i to równie dobrze mogło być 500 lub więcej - wyjaśnia.