Spędził 46 dni pod ECMO. Teraz opuszcza szpital i powoli wraca do zdrowia! Ewelina Samulak-Andrzejczak

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu

30-latek z Ostrowa Wielkopolskiego trafił do szpitala z powodu zapalenia płuc wywołanego przez infekcję Covid-19. Był w stanie krytycznym. W szpitalu spędził blisko 70 dni. Przez 46 dni w był w stanie śpiączki farmakologicznej podłączony do aparatury ECMO. Choć śmiertelność pacjentów mimo tej terapii jest bardzo duża jemu się udało. Dziś, tj. w środę opuszcza szpital. Czeka go jeszcze rehabilitacja.