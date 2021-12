Strażacy pogrążeni w żałobie po tragicznej smierci dwójki druhów z OSP Czernikowo. WIDEO

Tragedia rozegrała się w czwartek, 2 grudnia nad ranem. Strażacy ochotnicy z OSP Czernikowo jechali do pożaru sadzy w kominie. Wóz strażacki zderzył się z ciężarówką. Śmierć na miejscu ponieśli 62-letni druh Zdzisław i 29-letnia Ewelina. Trzech innych ratowników zostało rannych. Dwóch druhów to na co dzień także funkcjonariusze PSP.

Druhna Ewelina, ratownik medyczny i pielęgniarka, miała 29 -lat, chciała pomagać i po zdanych kursach wyjeżdżała do akcji. Prężnie działała w straży. Była kapralem na stanowisku pielęgniarki w 4. Brodnickim Pułku Chemicznym.

W wypadku zginął również druh Zdzisław, 62 -letni kierowca samochodu OSP Czernikowo. Pan Zdzisław to wieloletni pracownik Urzędu Gminy w Czernikowie, od lat związany był z ochotnikami.

W czwartek, 2 grudnia o godz. 18 strażacy PSP oraz OSP z miasta Kalisza i powiatu kaliskiego włączyli w samochodach sygnały świetlno – dźwiękowe, włączając się do akcji "Minuta dla druhów z Czernikowa" oddając tym samym hołd ofiarom wypadku.