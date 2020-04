Sześciu kaliszan, którzy na kilkanaście dni utknęli w Arabii Saudyjskiej, wróciło do kraju

- Kiedy wylatywaliśmy z Polski, w Arabii nie było jeszcze zarażeń. W tamtym czasie mówiło się jeszcze głównie o Chinach i Włoszech. Żaden kraj w tamtym regionie nie był zamknięty. Jedyne, co musieliśmy, to wypełnić oświadczenie, że nie byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Chinach. Na tamten moment nic nie zapowiadało, że w tak krótkim czasie to się może tak rozwinąć - przyznaje Michał Bodzioch, jeden z pracowników kaliskiej firmy zajmującej się dostawą systemów siedzisk do terminali lotniczych.

O tym, że lot się odbędzie, pracownicy dowiedzieli się dzień przed wylotem. Na warszawskim Okęciu wylądowali w sobotę w nocy.

Stan zdrowia podróżnych sprawdzany był dwukrotnie - przed i po locie. Teraz wszyscy przechodzą dwutygodniową kwarantannę domową. Czują się dobrze.

- Cieszymy się, że udało nam się wrócić, że sprawnie to wszystko zostało przeprowadzone. Baliśmy się, że przyjdzie nam tam zostać na długi czas - podsumowuje Michał Bodzioch.

Więcej w piątek w "Ziemi Kaliskiej".