Szkoła Podstawowa w Stawiszynie wykonała Jerusalema Dance dla Jagódki. WIDEO chwyta za serce!

Jerusalema Dance w szkole w Stawiszynie dla Jagódki tańczyli wszyscy – maluchy z najmłodszych klas, młodzież z najstarszych roczników, nauczyciele, uczniowie, administracja. Tańczono na szkolnych korytarzach, sali gimnastycznej i na boisku. Ze wspólnych tańców powstał wyjątkowy film zrealizowany przez Macieja Siwińskiego.

- Dzisiaj mieliśmy wyjątkowy dzień. Zbieraliśmy pieniądze dla maleńkiej wojowniczki Jagódki chorej na SMA. Nominujemy Szkołę Podstawową w Szczytnikach – zwracamy się do Pani dyrektor Jolanty Leszki o podjęcie podobnego wyzwania. Żeby z jednego serca szła miłość do drugiego serca dla małej wojowniczki. Drugą nominowaną przez nas szkołą jest Szkoła Podstawowa w Blizanowie. Liczymy na to, że dyrektor Ireneusz Pietrzak podejmie wyzwanie. Dla Jagódki bądźmy razem – apeluje Joanna Woszczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawiszynie.