Szlachetna Paczka pilnie poszukuje wolontariuszy!

Nabór wolontariuszy trwał do 30. września, ale ze względu na to, że zgłoszeń nie jest tak dużo, termin został przedłużony, aby trafić do jak największej liczby rodzin. Aby zgłosić się do wolontariatu szlachetnej paczki wystarczy zapisać się na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl TUTAJi wypełnić krótki formularz. Potem do chętnych zadzwoni lider regionalny.