Szpital w Kaliszu wspólnie ze strażakami ćwiczy na wypadek koronawirusa. ZDJĘCIA

- Zaprezentowaliśmy sprzęt, jakim dysponują strażacy, który może zostać wykorzystany do rozbudowania infrastruktury szpitalnej, czy przyszpitalnej. Może on być wykorzystany na przykład jako magazyny, choćby na odpady skażone czy doraźne punkty przyjęć osób, które podejrzewają u siebie jakieś zakażenie - mówi bryg. Sławomir Brandt, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. - Pokazaliśmy, że nasze namioty wyposażone są w oświetlenie, nagrzewnice, możemy do nich doprowadzić prąd z naszych agregatów prądotwórczych, a także ile miejsca zajmują.