Trąba powietrzna w Dobrzycy. "Wszystko trwało pięć minut". Potężna wichura pozrywała dachy i linie energetyczne, uszkodziła samochody

Wszystko zaczęło się w czwartek, 17 lutego 2022 roku, około godziny 5 i jak mówią mieszkańcy trwało około 5 minut.

Obudził mnie potężny hałas. Zdążyłem powiedzieć do żony, że trzeba świeczkę poszukać, bo za chwilę nie będzie prądu. Wszystko tutaj latało. Do tej pory takie coś wiedzieliśmy tylko w telewizji, a teraz przeżyliśmy to na własnej skórze. Proszę spojrzeć, samochód kupiłem może pół roku temu, wszystkie szyby powybijane. Dach na szczęście wytrzymał, mocowania nieco się poluzowały, będzie trzeba je przytwierdzić - mówi mężczyzna mieszkający przy ulicy Krótkiej.