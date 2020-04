Trudny czas dla alergików. Coraz więcej roślin wchodzi w szczytową fazę pylenia

Żel antybakteryjny: skuteczny skład, zastosowanie i przepis

Żel antybakteryjny to łatwy w użyciu płyn do dezynfekcji skóry dłoni bez użycia wody i mydła. Żel antybakteryjny do rąk, warto mieć zawsze przy sobie. Sprawdza się podczas podróży, w pracy, w szkole lub na spacerze do mycia rąk przed konsumpcją posiłku, lub po skorzystaniu z toal...