Ulgi dla najemców mieszkań w budynkach Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Propozycje osłonowe wprowadzono po analizie potrzeb, zgłaszanych przez mieszkańców i przedsiębiorców, a także w oparciu o aktualną sytuację spółki.

Pierwsze dwie z nich skierowane są dla osób użytkujących lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Możliwe jest dla nich odroczenie terminu płatności czynszu najmu za miesiące od kwietnia do czerwca 2020 roku o 4 miesiące, jeśli średni przychód w miesiącach grudzień 2019-luty 2020 jest wyższy o 25% od przychodu uzyskanego w miesiącu, którego dotyczy wniosek. Proponuje się także obniżenie czynszu najmu za miesiące od kwietnia do czerwca 2020 roku o 50%, w przypadku całkowitego zawieszenia działalności lub nieosiągania przychodów we wnioskowanych miesiącu. W obu przypadkach wymagany jest indywidualny wniosek najemcy z oświadczeniem informującym o zaistniałej sytuacji oraz uzasadnieniem wniosku. Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego najemca w terminie do 30 dni musi udokumentować okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku. Jeśli tego nie zrobi to naliczone zostaną odsetki za opóźnienie płatności - w przypadku pierwszej ulgi – lub naliczony zostanie czynsz w pełnej wysokości wraz z odsetkami za opóźnienie płatności – w przypadku drugiej ulgi.