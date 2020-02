W tym roku susza znów uderzy w rolników? Łagodna zima to zły znak

Ciepła i bezśnieżna zima to zapowiedź suszy na polach już wiosną i zaburzenie całego rocznego cyklu, co wiązać się będzie z utratą dużej części plonów i cenami jeszcze wyższymi niż rok temu. Już teraz w wielu regionach kraju możemy mówić o suszy rolniczej. Ciepła zima i idący za tym brak zalegającej na polach pokrywy śnieżnej uniemożliwiają odbudowę deficytu wody w glebie. Może to mieć wpływ na cały rok w rolnictwie, bo jeśli nic się nie zmieni, rośliny wiosną będą już wzrastały w warunkach suszy.

Najgorzej jest na Kujawach, Warmi, Pomorzu i Wielkopolsce oraz części województwa łódzkiego. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje, że wilgotność gleby w tych rejonach spadła do 35 procent na głębokości poniżej 1 metra. Można już więc mówić o intensywnej suszy atmosferycznej i rolniczej. - Ziemia jest wilgotna na głębokość sztycha, potem jest suchy piach - narzekają rolnicy. Niektórzy już w ubiegłym tygodniu wyszli na pola sadzić i przykrywać ziemniaki. Liczą, że zima do końca będzie tak łagodna, jak dotychczas. W informacji o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w Polsce, wydanej przez Wody Polskie, czytamy mało optymistyczne zdania: „W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano niewielkie opady deszczu, lokalnie do 2,0 mm. Na Warcie, na całej długości rzeki stany wody układają się w strefie niskich, a na dopływach w strefie niskich albo średnich. W zlewni Prosny stany wód stabilne z niewielkimi wahaniami głównie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich". Środkowa Polska została również w połowie stycznia zaliczona przez Europejskie Obserwatorium Suszy EDO do obszarów z najsłabszą wilgotnością gleby na kontynencie. Tymczasem, by zrównoważyć bilans wodny, o tej porze roku przynajmniej połowa kraju powinna być pokryta śniegiem. Zimowe opady i późniejsze roztopy zasilają glebę oraz potoki i rzeki. Niewielka ich ilość w centralnej Polsce grozi niskim poziomem wód podskórnych i wystąpieniem suszy już wiosną, kiedy wilgoć jest szczególnie potrzebna roślinności. „Od wielu lat meteorolodzy obserwują również zmianę charakteru opadów. W naszym kraju coraz częściej pojawiają się nawalne deszcze, na ogół występujące w sezonie wiosenno-letnim. Na ich skutek wody opadowe szybko odpływają do rzek, nie wsiąkają w wystarczającym stopniu w glebę. Oba te zjawiska, w połączeniu z wysokimi temperaturami (które przyspieszają odparowywanie wody z gleby, zbiorników wodnych i roślinności) sprzyjają zjawisku suszy" - czytamy na stronie Wód Polskich. Ponadto, ciepła zima oznacza przyspieszenie wegetacji. W sadach już pojawiły się pąki. Jeśli drzewa zakwitną, wówczas nagły atak zimy spowoduje przemarznięcia upraw na masową skalę, straty i wzrosty cen. Ubiegłoroczne rekordy - np. ponad 20 zł za pietruszkę - w tym roku mogą zostać pobite. Sytuacja o tej porze roku przypomina zresztą tę z 2019 - niewielkie opady zimą, a później okresowo występujące nawałnice. Choć roczna suma opadów była zbliżona do średniej wieloletniej, to ich rozkład nie sprzyjał obfitym plonom.