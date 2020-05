Wernisaż online wystawy "Kaliszanki" w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu ZDJĘCIA, WIDEO

Gdyby spośród wielu bohaterek pokusić się o wskazanie liderek, byłyby to niewątpliwie Melania Parczewska i Felicja Łączkowska, współtwórczynie Wystawy Pracy Kobiet w Kaliszu w 1909 r. i współzałożycielki miejskiego muzeum. Na ich sukces złożyła się praca wielu innych pań m.in. Haliny Kożuchowskiej, Zofii Hieropolitańskiej, sióstr Marii Gałczyńskiej i Emilii Bohowiczowej. Kilka z tych postaci, przetworzonych w literackiej narracji, utrwalonych zostało na kartach powieści „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej. Do tego obrazu dodajmy pensje (czy szerzej - problem edukacji dziewcząt), filantropię, handel, sport, politykę, naukę, sztukę oraz miłosierdzie, które praktykowane i pogłębiane może doprowadzić do świętości.

Specjalnie dla miłośników sztuki w części poświęconej Alinie Szapocznikow, znakomitej rzeźbiarce urodzonej w Kaliszu, prezentowany jest film Krzysztofa Tchórzewskiego „This is What I Leave You after Myself” ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, obrazy partnerki Marii Konopnickiej Marii Dulębianki z muzeum poetki w Żarnowcu, kolekcję osobistych pamiątek aktorki Kazimiery Starzyckiej-Kubalskiej oraz wiele innych unikatowych zabytków i fotografii z kolekcji prywatnych m.in. potomków Heleny Semadeni - nauczycielki Marii Dąbrowskiej. Gratką nie tylko dla kaliszan będzie niewątpliwie oryginał wiersza Adama Asnyka „Rodzinnemu miastu”, zachowany w zbiorach naszego muzeum dzięki zapobiegliwości dawnych kustoszek