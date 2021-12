150 lat temu lampy gazowe rozświetliły ulice Kalisza. ZDJĘCIA

Rury były prowadzone pod ziemią oraz przy mostach, a sieć pokryła cała miasto. Nic więc dziwnego, że 1000 lamp sprzedano odbiorcom prywatnym, dostarczając gaz do domów. Była to prawdziwa "rewolucja oświetleniowa".

A jeszcze na początku 1871 roku gazeta "Kaliszanin" narzekała: Gdy noc jest ciemną, nasze miasto otula się w płaszcz czarny, zarzucony gdzieniegdzie mdłym światełkiem świętojańskich robaczków - latarni. Są to dla starego grodu godziny rekolekcji i rozmyślań - o opromienieniu się gazem, i to naturalnie obfitszym, bo dotychczasowe latarnie stanowią więcej formę niż rzecz oświetlenia. Są nawet uliczki i miejsca, w których najtrzeźwiejszy człowiek kijem macać i ściany się trzymać musi, aby guza nie nabić. Jakkolwiek kontrakt o oświetlenie gazowe był zawarty, nie widać przecież, iżby przedsiębiorcy zabierali się do jego wykonania."