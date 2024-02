Koalicja Obywatelska prezentuje swoje listy do Rady Miasta Kalisza. A prof. Łuszczykiewicz zachęca do debaty o mieście

Zachęca do debaty

- Zapraszam Krystiana Kinastowskiego do debaty na temat Kalisza. Bądźmy odważni i pokażmy to co wiemy i to, co chcemy zrobić dla tego miasta - dodał.

Listy są gotowe

Połowę miejsc na listach zajmują kobiety, połowę mężczyźni, 7 miejsc należy do samorządowców, 5 do przewodniczących osiedli, 4 do aktywistów, 4 do pracowników służby zdrowia, 2 do sportowców, 3 do ludzi kultury i sztuki, 3 do przedsiębiorców i 2 do ludzi edukacji i oświaty.