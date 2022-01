50 lat temu Edward Gierek przyjechał do Kalisza. Odwiedził "Winiary" i "Kaliszankę". ZDJĘCIA

50 lat temu Edward Gierek przyjechał do Kalisza. Odwiedził "Winiary" i "Kaliszankę"

14 stycznia 1972 roku Edward Gierek najpierw zwiedził Kalisz, a potem pojechał do Kaliskich Zakładów Koncentratów Spożywczych "Winiary", po których oprowadził go dyr. Edward Kwaśnik. Tu degustował m.in. czerwony barszcz, którym poczęstowała go jedna z robotnic Anna Walczak. W jednej z hal chwilę rozmawiał z Felicją Berek, delegatką na VI Zjazd PZPR.

Potem I sekretarz KC PZPR odwiedził Fabrykę Pieczywa Cukierniczego "Kaliszanka". Tu z kolei spróbował ciastek i także uciął sobie krótką pogawędkę z robotnikami i dyrekcją.

Na koniec gmachu komitetów spotkał się z członkami egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR, w tym I sekretarzem Zbigniewem Chodyłą, późniejszym wojewodą kaliskim i I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego. - Choć w Kaliszu przebywam po raz pierwszy, nie sposób nie znać tego miasta słynącego z bogatych tradycji, również tradycji ruchu robotniczego - mówił gość.