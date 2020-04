Adam Szłapka: 10 maja nie będzie żadnych wyborów

Tak jak pisałem w zawiadomieniu, politycy PiS z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim na czele, będąc w pełni świadomymi, naruszyli przepisy swoich własnych rozporządzeń. Uczynili to w szczycie pandemii, nie stosując żadnych dodatkowych zabezpieczeń , jak rękawiczki czy maseczki. Kiedy na obywateli są nakładane wysokie kary m.in. za samotny spacer po parku czy jazdę rowerem po lesie, członkowie elity partyjnej PiS arogancko i gorsząco łamią w świetle kamer prawo narażając życie i zdrowie innych m.in. osób odpowiedzialnych za organizację i zabezpieczenie zgromadzenia, na niebezpieczeństwo. Czynią to w poczuciu pełnej bezkarności.

Walka z koronawirusem jest naszym wspólnym zadaniem i słuszne są wszelkie zasady dystansowania się. Problem polega na tym, że rząd jest w tej walce całkowicie niewiarygodny. To o czym już rozmawialiśmy: karze obywateli za jazdę na rowerze, a samemu paraduje w grupie w centrum stolicy. Na wirusa zareagowano zbyt późno, sprawę bagatelizowano, a nawet odwlekano nasze projekty w Sejmie. Minister zdrowia twierdził na początku, że maseczki są niepotrzebne, żeby od 16 kwietnia wprowadzić obowiązek ich noszenia. I co najważniejsze: testy, testy, testy. Robimy za mało testów, a jest to - jak pokazują doświadczenia innych państw - skuteczne narzędzie do walki z wirusem. Tak naprawdę nie wiemy, ilu mamy chorych, a co najbardziej szokujące - ile osób w rzeczywistości zmarło na koronawirusa. Panuje w tej sprawie ogromny chaos.

Według planów, wybory prezydenckie mają się odbyć mimo epidemii. Co pana zdaniem byłoby najwłaściwszy rozwiązaniem w tej kwestii?

10 maja nie będzie żadnych wyborów. To co planuje zrobić PiS to będzie jakaś farsa lub - jak to określił szef Państwowej Komisji Wyborczej - „igrzyska pocztowe”. Rozwiązaniem powinno być wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przeprowadzenie wyborów w terminie bezpiecznym dla zdrowia obywateli. Naprawdę nie wiem, co musi się stać, żeby Jarosław Kaczyński to zrozumiał, przecież ten pogląd podzielają również wyborcy PiS, oni widzą co się dzieje. Żadna władza nie jest warta igrania z życiem Polaków.

Co pan myśli o pomyśle przeprowadzenia wyborów korespondencyjnie?

To samo co o przeprowadzeniu wyborów telefonicznych czy telepatycznych. To po prostu nie będą wybory, tylko farsa i ruletka życiem oraz zdrowiem Polaków.

