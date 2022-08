Czternasta emerytura będzie wypłacona od sierpnia!

"Czternastkę" w pełnej wysokości, czyli 1338,44 złotych otrzymają emeryci i renciści pobierający świadczenie nieprzekraczające 2900 zł. Nie oznacza to, że pozostali nie dostaną nic.

– Tak jak w ubiegłym roku stosowany będzie mechanizm „złotówka za złotówkę”, dzięki któremu przekroczenie kryterium np. o 200 zł nie będzie równoznaczne z brakiem prawa do dodatkowego świadczenia. I tak dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2900 zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki – tłumaczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się za nieco ponad 2 tygodnie – 25 sierpnia 2022 roku. Kolejne terminy wypłaty tego świadczenia w ZUS to 1, 5, 6, 10, 15 oraz 20 września. W tym roku czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób – ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w wysokości pomniejszonej. W 2022 r. na ten cel przeznaczono ok. 11,4 mld zł.